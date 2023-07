TS – “Fare il Pogba? Sono pronto” Su Allegri e il futuro…

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) 2023-07-26 15:26:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Dal Ritz-Carlton Hotel si vede il porto turistico di Marina del Rey: un gioiellino extra lusso, la casa della Juve a L.A. Poco dopo pranzo la hall diventa il posto migliore per sbirciare l’oceano e c’è un continuo viavai verso la grande vetrata. Fabio Miretti guarda oltre, tipico dei ragazzi della sua età: sempre avanti. Fabio Miretti, prima tournée negli States con la Juve di: sensazioni? «Una bella esperienza, l’anno scorso non l’ho fatta per gli impegni delle Nazionali, quest’anno mi faceva piacere esserci anche per iniziare un po’ prima la stagione, l’anno scorso l’avevo iniziata tardi. Sicuramente è una bella esperienza, peccato per la partita con il Barcellona, abbiamo avuto la sfortuna di non giocare la prima gara, ma almeno ne abbiamo altre due, con il Milan e il Real: si tratta ...