Truffa e falso | sotto inchiesta ' don Accoglienza' paladino dei migranti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ildegli immigrati. Il cattolico che faceva pregare i musulmani nella sua canonica. Che aveva aperto, in barba a regole e buon senso, la pizzeria "Dal Rifugiato".in atto pubblico: sono questi i reati che la Procura di Firenze ha contestato a don Massimo Biancalani, diventato famoso per aver fatto vivere, in condizioni igieniche al centro di infinite polemiche, più di centonei locali della sua parrocchia di Vicofaro, a Pistoia. A Biancalani, soprannominato dai pistoiesi "Don", è stato notificato un atto di conclusione indagini da parte della Procura fiorentina, che riguarderebbe falsi contratti di lavoro stipulati nei confronti di quattro persone straniere ospitate tra il 2019 e il 2020 nella parrocchia. È stato lo stesso parroco ad aver reso noto la ...