Trovo delizioso lo snobismo di Alain Elkann A me capitò in discoteca e finì con una sorpresa

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Quelli che mi seguono sanno del mio debole per i radical chic, gli snob e tutte le persone che hanno la puzza sotto il naso,adorabile e deliziosa questa categorie di persone, sempre che abbiano i requisiti per esserlo,ha di certo tutte le carte in regola per esserlo: figlio di un banchiere, industriale e rabbino, marito di Margherita Agnelli e padre di John e Lapo, chi se non lui ha il diritto allo? Intendo locome nobiltà d’animo ovviamente, nel senso che non si può non disprezzare chi urlacchia in un treno, creando disturbo in chi vuole godersi Proust, si tratta di inciviltà e va sanzionata almeno moralmente. Non è classismo (i figli degli operai non viaggiano in prima classe) ma amore per il bello, l’educazione, il rispetto dell’altro e la cultura. Erano di ...