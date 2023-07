Trovata senza vita in casa dai Vigili del Fuoco | dramma in città

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Avellino sono intervenuti inin via Del Gaudio per un soccorso ad un’anziana donna la quale non rispondeva più ai ripetuti richiami di amici e vicini. La squadra intervenuta dal Comando di via Zigarelli, una volta salita al primo piano dello stabile ha rinvenuto il corpo della donna di 71 anni, che viveva da sola, privo di. Non rispondeva ad amici e vicini, donna rinvenuta priva diL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Mentre il Sud continua a bruciare, nel Nord Italia è tempo di conta dei danni. Per Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia – regioni colpite dagli eventi estremi di questi g ...