Trevisani | «Oggi Inter insufficiente sul mercato Non più forte di…»

(Di mercoledì 26 luglio 2023), chiamato a dare un giudizio aldelle big della Serie A, guarda criticamente alla situazione dell’. Di seguito l’opinione, espressa nel corso dell’edizione di SportMediaset, del giornalista. GIUDIZIO – Stando alle valutazioni di Riccardol’ha ancora molto da fare sul. A poco più di un mese dalla chiusura della finestra estiva, il giornalista dichiara: «L’sicuramente andrà a migliorare prendendo il portiere e l’attaccante. Però in questo momento non è sufficiente. Ha perso Marcelo Brozovic, Edin Dzeko, Romelu Lukaku, André Onana e Milan Skriniar. Adsono arrivati giocatori importanti, Davide Frattesi su tutti, è arrivato Aurel Bisseck, Marcus Thuram. Ma secondo me...

Il giornalista e commentatore Mediaset Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Arthur è un giocatore molto superiore a quello che abbiamo visto alla Juventus. Sono convinto che ...Trevisani punge: «Arthur alla Fiorentina Stavolta giocherà a calcio». Il commento del telecronista Riccardo Trevisani, a Radio Bruno, si è espresso così sulla nuova avventura dell’ex Juve Arthur. ARTH ...