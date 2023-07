Trentino | non solo orsi | Fugatti firma l’ordinanza per abbattere due lupi È il primo caso in Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Non piùgli. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio, hato un’ordinanza per la rimozione tramite abbattimento di due esemplari di lupo nella zona di Malga Boldera, nel Comune di Ala. Il decreto, che ha ricevuto il parere favorevole dell’Ispra, è dovuto al numero di predazioni di animali da allevamento nella zona. Lo riporta il quotidiano l’Adige. Si tratta delindi prelievo tramite abbattimento di due esemplari di lupo. Dopo l’aggressione mortale ad Andrea Papi, il runner 26enne ucciso il 5 aprile scorso mentre stava scendendo di corsa dal monte Peller per far rientro a casa, il presidente delaveva emesso due ordinanze per l’abbattimento dell’orsa Jj4, ...