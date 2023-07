Trentino | Fugatti ordina abbattimento di due lupi | è la prima volta in Italia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Un decreto, firmato il 24 luglio dal governatore Maurizio, autorizza la rimozione tramitedi due esemplari di lupo nella zona di Malga Boldera (Sega di Ala) il cui alpeggio ricade nella parte trentina dei Monti Lessini. A riportare la notizia è il quotidiano 'l'Adige' sottolineando che sarà il primo caso diabbattuti ine in. E c'è il benestare di Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. "Nella zona in due mesi sono stati predati dai16 bovini e 2 asini – riferisce il quotidiano – Numeri che hanno indottore l', affidato al Corpo Forestale". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate ...

Dopo l'aggressione mortale ad Andrea Papi, il runner 26enne ucciso il 5 aprile scorso mentre stava scendendo di corsa dal monte Peller per far rientro a casa, il presidente Fugatti non si smentisce e prosegue nella sua azione persecutoria nei confronti della fauna selvatica del Trentino, conclude Oipa, causando sconcerto tra chi ama gli animali.

