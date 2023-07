Trentino | firmata ordinanza per l’abbattimento di due lupi | è il primo caso in Italia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Una misura senza precedenti in. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un’per la rimozione tramite abbattimento di due esemplari di lupo nella zona di Malga Boldera. Si tratta delindi prelievo tramite abbattimento di due esemplari di lupo. Fugatti è già finito al centro delle polemiche negli scorsi mesi per le ordinanze di abbattimento degli orsi. Ora con questo decreto l’obiettivo è porre fine alle predazioni degli animali da allevamento nei dintorni di Ala, dove negli ultimi due mesi sono stati sbranati 16 bovini e due asini. Il decreto ha ricevuto il parere favorevole dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), secondo cui la rimozione di due esemplari “non appare incidere significativamente ...

l'ordinanza per l'abbattimento di due lupi. È la prima volta in Italia. Cosa è successo Malga Boldera, di proprietà del Comune di Ala, è gestita dalla locale Società allevatori, ha ...

