Tre metri sopra il cielo | come finisce il film?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) IlTreilcon Babi che decide di chiudere con Step e con la tragica morte di Pollo durante una gara in moto. Pallina, migliore amica di Babi e fidanzata del ragazzo è disperata, ma la stessa Babi deve cercare di ripartire da zero. Tuttavia, la ragazza sa che non dimenticherà mai Step e i momenti passati assieme: è a lui che Babi pensa nella scena finale, nonostante sia con un nuovo fidanzato. Tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, Treil(2004), diretto da Luca Lucini, racconta la storia di una giovane donna che si innamora di un ragazzo ribelle, mettendo in pericolo la loro relazione. Nel cast, troviamo Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders, Mauro Meconi, Maria Chiara Augenti, Claudio ...

... 'Mai più costruzioni in deroga alla distanza minima di 10da fiumi e torrenti', modificando il regolamento regionale del 2011 che prevedeva la possibilità di costruire adai fiumi, ......affermato 'mai più costruzioni in deroga alla distanza minima di 10da fiumi e torrenti' modificando il regolamento regionale del 2011 che prevedeva la possibilità di costruire adai ...... riportiamoarticoli pubblicati su Panorama e datati 8 agosto 1993 parte di un dossier dei ... il motore della stessa Uno grigia centopiù in là. Sono saltate anche le condutture del gas: la ...

“Tre metri sopra il cielo”, il film tratto dal libro di Federico Moccia Libreriamo

Tre uomini sono saliti su una gru, a 40 metri di altezza, montata in un cantiere tra via Patrioti e via Dalmazia ad Albenga. L'allarme è scattato nel pomeriggio. La protesta sarebbe dovuta ad alcuni m ...GENOVA - Sarà italiana una delle novità più interessanti del prossimo Monaco Yacht Show, in programma nel Principato dal 27 al 30 settembre. E’ un super ...