Traffico Roma del 26-07-2023 ore 19 | 00

(Di mercoledì 26 luglio 2023) LuceverdeL’hai trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi diversi disagi registrati in queste ore sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna ospedale Sant’Andrea sempre in internal rallentamenti con code a tratti per diversi chilometri a partire dalla Bufalotta Sino all’uscita alla rustica è da cui fino allo svincolo Ardeatina altre code sempre in carreggiata interna dalla Ardeatina all’uscita per la Pontina Questo a causa di un incidente avvenuto sulla stessa Pontina ci sono poi grosse difficoltà proprio sulla Pontina questi incidente sta provocando coronamenti a partire da Tor de’ Cenci fino al Raccordo in direzione quindi dell’Euro ma ci sono code anche verso Latina a partire dal bivio con la Cristoforo o Colombo ripercussione code sulla stessa Cristoforo Colombo a partire dal laghetto dell’EUR di nuovo sulla raccordo decisamente ...