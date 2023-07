Traffico Roma del 26-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Luceverdementre avanti dalla redazione Studio Stefano Baiocchiintenso sul Raccordo Anulare permangono rallentamenti e code in carreggiata interna tra le uscite Casal del Marmo e J e tra l’ospedale Sant’Andrea uscita Salaria sempre un intervento con una mente a partire dalla Bufalotta Sino all’uscita alla rustica Attenzione si tratta di un incidente nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti dall’uscita Ostiense via del Mare sino alla Tuscolana la polizia locale pignoloni incidente alla Aurelio sulla circonvallazione Cornelia in corrispondenza di largo Alessandro caravillani evitabili le ripercussioni un invito alla prudenza anche al tufello via delle Vigne Nuove per un incidente segnalato all’altezza di via delle Isole Curzolane treno Ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria si tratta di lavori che ...