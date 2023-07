Traffico Roma del 26-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sulla Cassia bisin coda per lavori tra Castel de’ ceveri e via della Giustiniana direzione raccordo su Grande Raccordo Anulare rallentamenti per lavori in carreggiata esterna tra l’uscita in Laurentina e Tuscolana e a seguire ancora rallentamenti tra le uscite Prenestina e Tiburtina in centro trafficato Lungotevere Aventino direzione Flaminio sull’Aurelia fuori raccordo Siete in coda tra Castel di Guido e Malagrotta causa di un cantiere in direzione raccordo sulla via Ardeatina auto in fila per lavori tra frazione Falcognana e via di Fioranello in direzione raccordo tra Marconi Ostiense chiuso per lavori Ponte dell’ industria deviazioni per ile attenzione alle modifiche alla viabilità sulle strade attorno al ponte trasporto pubblico orientata alla linea ferroviaria ...