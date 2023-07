Traffico Roma del 26-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto nel quadrante dinord sulla Cassia bisin coda per lavori tra Castel de’ ceveri e via della Giustiniana direzione raccordoin coda sulla Flaminia il raccordo due punti stessa situazione dilungo la via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale coda persulla tangenziale Tra le uscite di via delle Valli via dei Campi Sportivi direzione stadio sul tratto Urbano A24e coda tra l’uscita di Viale Palmiro Togliatti la tangenziale trafficata alla via Cristoforo Colombo tra Piazza dei Navigatori via Laurentina a causa di un incidente avvenuto tra via vedana e via Laurentina direzionein coda sullaFiumicino tra Parco dei Medici e le punte ...