Traffico Roma del 26-07-2023 ore 08 | 30

(Di mercoledì 26 luglio 2023) LuceverdeBentrovati all’ascolto Grande Raccordo Anularein carreggiata interna tra le uscite Casilina e abbia stessa situazione in carreggiata esterna con il rallentamento di traoré e Casal Lumbroso a seguire il rallentamenti tra l’uscita per laFiumicino e Pontinanordin coda sulla Flaminia tra il raccordo e due punti stessa situazione dilungo la via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale cosa persulla tangenziale Tra le uscite di via delle Valli via dei Campi Sportivi direzione stadio sul tratto Urbano della A24in coda tra il raccordo è la tangenziale in centro sulla via Cristoforo Colomboin coda per incidente avvenuto tra via vedana via Laurentina ...