Traffico Roma del 26-07-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno è ben trovati dalla redazione aNord si sta in coda persulla via Flaminia tra Labaro e due punti stessa situazione dilungo la via Salaria tra spada e la tangenziale rallentamenti sulla tratto Urbano della A24 tra le uscite di Tor Cervara e la tangenziale sul grande raccordo anularerallentato in carreggiata interna tra uscita Casilina e Appia in centro sulla via Cristoforo Colombo si è formata una coda per incidente avvenuto tra via vedana e via Laurentina direzione Eur trafficata la via Aurelia tra la Stazione Aurelia e Piazza Irnerio direzione centro sulla Pontina arredamenti tra Castelno e Spinaceto direzione Eur E comunque per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito ...