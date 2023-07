Tra ville eleganti e storia industriale. La bellezza variegata di Cassano d’Adda

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un percorso per scoprire i luoghi, gli edifici e ladel paese, da meta diggiatura dei nobili milanesi a sede di importanti produzioni industriali

Grande emozionetutti i fortunati presenti e tanti applausi per l'agente delle Fiamme Oro della ... nella "Lumiere" il CIO invitava ufficialmente alla rassegna a cinque cerchi i Comitati ...Solo per fare alcuni esempi,le tante possibilità, vale la pena, con una breve passeggiata ... la più grande delle dodiciromane che lo stesso imperatore fece erigere sull'isola. Non lontano ......private adiacenti agli hotel e un caratteristico e curato approccio al lusso e al servizio. Il Sereno e Le Sereno hanno ripetutamente vinto numerosi riconoscimenti,cui i premi Condé Nast ...

In Polesine la 24esima edizione di "Tra ville e giardini" TGR Veneto

Esattamente dal lato opposto della strada, Casa Somaglia ha avuto un destino opposto: realizzata nel Seicento, dopo aver subito diverse modifiche ospita oggi l’Oratorio San Giovanni Bosco e in questo ...MIRA - Il maltempo non dà tregua. Nella notte tra lunedì e martedì e poi ancora nella mattinata di ieri centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco in tutto il ...