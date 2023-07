Tra Quiet Luxury e Old Money vincono a mani basse I modelli classici dal lusso undestated

Leggi su amica

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sfruttare gli sconti vantaggiosi di questo mese significa fare acquisti strategici per avere a un prezzo davvero ridotto un capo o un accessorio che sarà fortissimo anche nella stagione successiva. Il primo pezzo furbo che viene in mente da comprare ora? I mocassini saldi estivi 2023. Si tratta delle scarpe per eccellenza della mezza stagione insieme alle ballerine. Perché dunque non mettersi avanti con lo shopping e dare un’occhiata ai saldi online per prendere ora qualcosa che indosseremo da settembre fino a novembre? Ciò che conta è scegliere il modello giusto in linea con le tendenze che arriveranno. Vince il mocassino classico I trend imperanti della stagione che continueranno anche nei prossimi mesi sono due, strettamente legati l’uno all’altro. Stiamo parlando dele dell’Old. Due termini di cui si è molto ...