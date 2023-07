Tour de France Femmes 2023 | la fuga vincente di Kastelijn! Longo Borghini quinta | Kopecky mantiene la maglia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tappa spettacolare sulle strade delde. Nella quarta giornata della corsase, quella che da Cahors portava a Rodez, è successo di tutto. Dalla prima vittoria in carriera di Yara Kastelijn ad una splendida battaglia tra le donne di classifica, a farla da padrone sono stati gli attacchi, i ribaltamenti di fronte ed i colpi di scena. Nella prima parte della tappa, quasi del tutto pianeggiante, prende il largo unanumerosa, composta da 14 atlete, tutte di grande qualità ed alcune delle quali con un distacco piuttosto ridotto in classifica. In particolare lase Audrey Cordon-Ragot (+2’21”), la neerlandese Yara Kastelijn (+2’41”) e l’italiana Alice Maria Arzuffi (+3’50”) sono le tre più “pericolose” per le donne di ...

Il vincitore deldeJonas Vingegaard è tornato a Copenaghen ed è stato accolto da migliaia di danesi esultanti in strada. Le immagine confermano la sua enorme celebrità in ...... i ' Championnats d'Europe de grimpeurs ' è una prova organizzata dalla UEC, che sabato 30 luglio darà la possibilità di vedere anche campioni reduci dalde, come Tadej Pogaar . La ...Un bikini che ci sta proprio in questo momento - se vogliamo tenerla sotto l'aspetto sportivo - visto che la maglia a pois delde, quella dedicata al miglior scalatore, l'ha vinta l'...

La Danimarca ha un nuovo eroe. Jonas Vingegaard, vincitore del Tour de France per il secondo anno consecutivo dopo la strepitosa lotta con Tadej Pogacar, ha ricevuto un'accoglienza da re a Copenaghen, ...L’apertura sulla Senna, il beach volley sotto la torre, l’equitazione a Versailles, il surf in Polinesia: siti unici per i Giochi 2024 ...