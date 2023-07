«Totti e Ilary si sentono ancora via chat» | ritorno di fiamma in vista? I fan ci sperano | gli esperti si dividono

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Blasi e Francescosi sono separati ormai da diverso tempo, ma i due continuano a essere al centro del gossip per le relative nuove storie che hanno intrapreso. L’ex capitano della Roma, infatti, fa coppia fissa con Noemi Bocchi mentre la conduttrice romana è innamoratissima dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. Stando, però, ad alcune voci che si fanno sempre più insistenti nelle ultime ore sui social, i due ex coniugi sarebbero tornati a risentirsi. Inutile dire che i fan sognano undiBlasi e Francescodi nuovo insieme?Blasi e Francescosono stati sposati ben 17 anni e, nell’immaginario comune, formavano una delle coppie più solide dello showbiz, proprio per questo, quando si sono separati, i ...