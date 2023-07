Tottenham | arrestato il patron del club Joe Lewis | è accusato di insider trading | informazioni riservate ad amanti | amici e familiari

L'azionista di maggioranza del, il miliardario britannico Joe Lewis , è statonegli Stati Uniti prima di comparire in tribunale dov'è accusato di insider trading. Lo ha annunciato il procuratore del distretto ...Joe Lewis, il miliardario britannico proprietario del club di calcioHotspur accusato di insider trading negli Stati Uniti, è statooggi prima della sua comparizione in tribunale, come annunciato dal procuratore del distretto meridionale di New York ...Joe Lewis, 86 anni, il miliardario britannico proprietario del club di calcioHotspur è statoprima della sua comparizione in tribunale, come annunciato dal procuratore del distretto meridionale di New York Damian Williams. Lewis 86 anni è accusato di ...

Tottenham, arrestato il proprietario Joe Lewis Voce Giallo Rossa

