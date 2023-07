Torrecuso | a settembre la terza edizione di “Scoperte in Vigna”

Leggi su fremondoweb

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Comunicato Stampa – Giovanna Zotti Un nuovo modo per far conoscere e scoprire un territorio che si caratterizza per la sua eccellenza vitivinicola, il benessere e un paesaggio mozzafiato attraverso un autentico tour enogastronomico alla guida di auto rigorosamente… Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.