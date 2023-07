Torna la sagra di Fara Olivana | con un occhio anche ai più giovani

(Di mercoledì 26 luglio 2023)quest’estate andrà in scena la ‘di’, evento mondano che coinvolge la piccola comunità di questo comune della bassa pianura bergamasca. La festa del paese inizierà venerdì 28 luglio e proseguirà fino al lunedì 7 agosto, ci sarà la possibilità di gustare le specialità della cucina olivanese e di conoscere questa piccola realtà, che conta circa 400 abitanti. Tra gli eventi da non perdere, ecco le classiche tombolate infrasettimanali, la serata del primo agosto, dove si esibiranno ‘Ecky Dj’ e ‘Mich Dj’ e sarà dedicata interamente allegenerazioni, con possibilità di ascoltare musica e bere qualcosa in totale allegria e serenità, con la collaborazione del ‘Bar Badabum’. Il gran finale sarà lunedì 7 agosto, con la presenza del cantante Nicola Congiu, in ...

... 2019 e 2022, dal 27 al 30 lugliol'Alzano Summer Festival: 4 giorni di musica, cabaret, food and drink. L'evento si svolge in piazza del Mercato, via Fratelli Valenti 5 - 8. Brembatedi ...Per gli amanti delle sagre, invece, non mancate all'Anticadi Sant'Anna a Monigo con l'... - Ad Asolo, nel Cortile del Castello,poi il campione del mondo di poetry slam, Lorenzo Maragoni ...... perché a Forni di Sopra , in provincia di Udine ,la Festa dei Funghi . Nel chiosco ... Tipologia :gastronomica. Orari e programma : maggiori informazioni sono disponibili sul sito del ...

Tra musica e buon cibo torna la Sagra del Pollo il Resto del Carlino

Dal 29 al 31 luglio, nella cittadina scelta da stranieri di tutto il mondo, spazio alla promozione dei prodotti dell’agroalimentare di alta qualità con una tre giorni di eventi ricca di degustazioni, ...Monteleone Sabino si prepara per la sua sagra: le saporite Fettuccine alla Trebulana si potranno gustare il 5 e 6 agosto ...