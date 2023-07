Torino | trovato in possesso di oltre 250 grammi di droga | arrestato

(Di mercoledì 26 luglio 2023), 26 lug. - (Adnkronos) - Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione un 55enne di origine algerinadalla polizia venerdì notte alla periferia Nord del capoluogo piemontese nel corso di un servizio di controllo del territorio. Alla vista degli agenti l'uomo ha accelerato il passo abbandonando tra i bidoni di spazzatura una sacca che aveva con se'. Un gesto che non è sfuggito ai poliziotti che lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo. Nella sacca gli agenti hanno recuperato quattro pezzi di hashish per un peso complessivo di quasi 260e cinque blister contenenti 70 compresse di un medicinale utilizzato nel trattamento del dolore neuropatico, dell'epilessia e del disturbo dell'ansia. Nel corso della perquisizione personale e' stato ancheun ...

... Adli (piace a Lille e Rennes), De Keteleare (ha detto no al PSV), Messias (piace ae club ... con la Dea che ha giàil sostituto: fatta per Touré dell'Almeria per 30 milioni (bonus ...E' così "Hoefficace e condivisibile quell'intervista. Io al posto dei professionisti che ... Oltre a Roma naturalmente al centro del progetto aziendale ci sono Napoli,, Milano e le ...E proprio Giuntoli ritrova quest'anno a, alla Juventus. Durante l'intervista alla Gazzetta ... perché Milik: "Avevo scelto la Juve già un'estate fa e mi sonomolto bene. Qui si sente la ...

Accoltellato nella notte a Torino, uomo trovato morto in strada Fanpage.it

Torino , 26 lug. - (Adnkronos) - Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione un 55enne di origine algerina arrestato dalla polizia venerdì notte alla peri ...Il ritiro di Pinzolo del Torino è un’occasione utile per riuscire a scoprire su quali idee di gioco si stia lavorando. Ivan Juric ha sempre molte novità tattiche e accorgimenti differenti sui quali ...