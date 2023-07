...ma Juric può tirare undi sollievo visto che il portiere del club granata punta a rientrare per la prima gara di Coppa Italia. Il responso degli esami ha dato dunque fiducia in casa. ...Sul set della seconda stagione de La Legge di Lidia Poët si tira undi sollievo. Siamo a luglio ma, mentre il giorno prima il termometro ha segnato 36 gradi, ...di Film Commission...Ora, Fabio può tirare undi sollievo. "Non ancora - frena lui - finché non vedo mia figlia a casa non sto tranquillo, le fiamme non sono finite e lei è ancora lì che dorme all'addiaccio in un ...

Torino, sospiro di sollievo per Milinkovic-Savic: il responso degli esami Calciomercato.com

Distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro, questo è l’esito degli esami ai quali si è sottoposto Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore del Torino, nella giornata di lunedì, aveva ...Dunque è arrivato il responso per l'infortunio di Milinkovic-Savic in casa Torino con Juric che può tirare un sospiro di sollievo ...