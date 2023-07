Torino | è morta la 19enne che aveva rischiato di annegare nel Po

alle Molinette di, dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva. La dinamica Un tuffo da una spiaggia tra Carmagnola e Carignano , nel Torinese, per rinfrescarsi. Era in compagnia ...Nayyab, la diciannovenne estratta in extremis dal Po dov'era andata, sabato scorso, a fare il bagno con due amici. La giovane si era tuffata nel fiume in una spiaggetta lungo la strada statale ...- - > Leggi Anche Lei è ancora viva, ma per l'Inps è: bloccata la pensione a una 70enne diLeggi Anche, piangono la mammain Rsa ma nella bara c'era la vicina di letto La ...

Torino, scooter si scontra con un'auto: morta dopo giorni di agonia l ... Fanpage.it

Era stata salvata, insieme all’amica, da un bagnante, un sessantunenne che aveva poi chiamato i soccorsi. Non ce l’ha fatta Nayabb Shehzadi, la diciannovenne di origine pakistana che, lo scorso 22 ...È morta la ragazza di 19 anni di origini pachistane residente a Poirino (Torino) che sabato scorso era stata ripescata, insieme alla cugina e al fratellino, nel fiume Po, dove si era ...