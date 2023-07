17:53 23 Luglio Roma,notizie per SabitzerSabitzer, obiettivo della Roma, potrebbe finire al ... Ricci si allontanaSamuele Ricci, nel mirino della Lazio, 'giura' fedeltà al: ai tifosi in ...E ancora:- Olbia da 327 a 411 euro Pisa - Catania da 395 a 410 euro Verona - Olbia da 208 a ... per consentire ai viaggiatori di fare scelte consapevoli ed evitare lorosorprese sulle "..., quarta città italiana per popolazione, sembra andare incontro al destino dell'isola di ...vero perché la nostra economia smetterebbe di funzionare se le persone accettassero quanto sono...

Torino, brutte notizie per Milinkovic-Savic: le sue condizioni Calcio News 24

Arrivano brutte notizie dal ritiro di Pinzolo. Vanja Milinkovic-Savic, che si era fermato dopo l'allenamento mattutino di lunedì per un problema al flessore sinistro, ha sostenuto degli esami ...INVIATO A PINZOLO - Brutta, bruttissima tegola al Toro. Ecco la diagnosi relativa all'infortunio di Vanja Milinkovic Savic: distrazione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Naturalmente il p ...