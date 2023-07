Torino | 13enne incinta abusata dal padre in ospedale | inchiodato da telecamere nascoste | “Violenza da anni | test DNA per il bimbo”

Orrore a Torino, padre abusa in ospedale della figlia 13enne incinta: arrestato TGCOM

Torino – Abuso sessuale aggravato. E’ l’accusa per un uomo che avrebbe abusato sessualmente della figlia 13enne mentre era ricoverata in ospedale perché incinta.L'uomo è accusato di abuso sessuale aggravato in quanto la violenza sarebbe avvenuta nei confronti di un familiare, la figlia, in attesa e minore di 14 anni ...