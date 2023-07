(Di mercoledì 26 luglio 2023) È il progettoCampus nel, con ildi EY in qualità di. 'Siamo già oggi tra i primi dieci ecosistemi web in Italia in termini di numero di accessi, ma vogliamo ...

È il progettoCampus nel Metaverso, con il supporto di EY in qualità di tech provider. 'Siamo già oggi tra i primi dieci ecosistemi web in Italia in termini di numero di accessi, ma vogliamo ...Napoletano, classe 1996, il regista arriva dalla Happy Casa Brindisi. BOLOGNA - Bruno Mascoloalla Segafredo Bologna. Lo comunica il club in una nota. Napoletano, classe 1996, regista di grande impatto fisico e amante delle sfide, "Mascolo arriva oggi in una squadra pronta ad ..." Il progetto Media Valle Tour (arT fOod ToURism)a Cannara per la sua terza tappa, sabato ...e iscrizioni è possibile contattare il numero 340.6337356 oppure scrivere a giammaria72@.it.

Tiscali approda nel Metaverso con il supporto del tech provider EY L'Ecodelsud.it

ROMA (ITALPRESS) - Realizzare un ambiente virtuale per gli utenti di Tiscali, organizzato in tre diverse aree personalizzate in base all'obiettivo e alla f ...ROMA (ITALPRESS) – Realizzare un ambiente virtuale per gli utenti di Tiscali, organizzato in tre diverse aree personalizzate in base all’obiettivo e alla funzione: dalla componente esperienziale, alla ...