Tisane anti-caldo | rimedi naturali contro le alte temperature

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Per chi pensasse che lesono solo da conferire al freddo e alle serate sotto al piumone arriva una notizia che potrebbe sconvolgere. Infatti, esistono delleaddirittura adatte a combattere ile donare refrigerio nei mesi più torridi. Parlare diforse fa pensare al freddo, al camino accesso, alle coperte di lana e i piumoni imbottiti. Ebbene, per chi non lo sapesse invece esistono alcunepersino adatte a combattere il. Alcune tipologie, in particolare, sono perfette per i climi più torridi e donano sollievo nelle giornate più afose. Adatte per chi soffre ile vuole nello stesso tempo rinfrescarsi, dissetarsi, depurarsi e mantenere la temperatura corporea nella norma. Ecco allora alcuni consigli su alcune delle erbe più ...