Tina Cipollari ridimensionata a Uomini e Donne? La scelta di Pier Silvio

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I cambiamenti cheBerlusconi sta apportando in Mediaset potrebbero arrivare a colpire anche. Il talk show pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, potrebbe subire un ridimensionamento, sempre per ladell’amministratore delegato dell’azienda di annientare il trash dalla sua tv. Ebbene, a quanto pare, colpita da questo provvedimento sembra sarà. Ecco l’ultimatum diBerlusconi aIn questo periodo si è molto parlato dell’ipotesi chepossa lasciare. Il futuro dell’opinionista all’interno del talk show, però, non sembra essere messo ...