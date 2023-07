Tina Cipollari | l’ultimatum da Piersilvio Berlusconi | “Basta trash a Uomini e Donne o va a casa”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Non solo il Grande Fratello. Anche il programma di Maria De Filippi,, è finito nel mirino di Pier Silvio. Secondo quanto riporta il settimanale NuovoTv, l’ad Mediaset avrebbe imposto una linea più moderata anche al dating show che notoriamente conta sulla presenza fissa dicome opinionista.avrebbe dato all’opinionista del programma un vero e proprio ultimatum:con il, altrimenti dovrà chiudere con il programma di Maria De Filippi. Non solo, per dare un nuovo colore al parterre di Canale 5, gli autori e l’ad avrebbe concordato sull’idea di trovare uno spazio per sensibilizzare sui cani e più in generale sugli animali. Intanto l’opinionista sostiene di non aver ricevuto alcun avviso ...