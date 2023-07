“Tiferà Napoli o Roma?” | la risposta di lady Garcia sorprende | avete sentito?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Intervistata dal Corriere della Sera, Francesca Brienza, compagna di Rudisi è raccontata a 360 gradi Giornalista e presentatrice, Francesca Brienza è la compagna del nuovo tecnico francese del. Intervistata dal Corriere, la giornalista si è raccontata nel rapporto con, delle sue passioni per il calcio e della squadra che si tifa in famiglia. Rudie Francesca Brienza diventeranno genitori insieme a breve, la compagna del tecnico francese ha confessato al quotidiano di aver scelto la città di Nizza per dare alla luce il nascituro. “Credo che questa città sia perfetta per far nascere nostro figlio – ha raccontato – La Costa Azzurra è meravigliosa e la prospettiva di vita qui è molto interessante”. Francesca Brienza e Rudisi sono conosciuti quando il tecnico francese ...

Forzasempre". Kim arrivò anell'estate scorsa, pagato 19 milioni dal club azzurro al Fenerbahce, scelto come erede di Koulibaly, passato al Chelsea per 40 milioni. Il Bayern Monaco in ..., Spalletti pronto ad andarsene se il pubblico non, Spalletti accusa gli ultras di prendere in ostaggio la squadra ., lo sfogo di Spalletti scatena la bufera social . ......ha trionfato Sono attimi che restano impressi nella memoria "Nel 1982 ero nella miaper ... Per quale squadraQuale "guferà" "Tiferò per l' Argentina perché noi napoletani abbiamo un ...