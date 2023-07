Tienimi da conto Elkann

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In fondo a uno scaffale ho scoperto un vecchio romanzo di Alain, “Stella Oceanis”. Pubblicato giusto quarant’anni fa. Non lo avevo mai letto. Mi sono bastate le prime pagine per ritrovare il clima del famoso Articolo dei Lanzichenecchi: “Se per una persona come lui era ovvio viaggiare in prima classe in treno o in aeroplano, viaggiare in prima classe in métro non era chic… aprì l’armadio dei vestiti estivi e pensò alla giornata che lo attendeva … per distrarsi, decise di andare da Ferdinando, il suo sarto… uno dei suoi punti d’intesa con Adélaïde era la passione di entrambi per i grandi alberghi”. Il protagonista è un signore distinto, non giovane e non povero, solito pranzare all’Hotel Ritz. Dunque l’trentenne aveva le stesse idee dell’settantenne: si ammiri la fedeltà a sé stessi. Nel romanzo come nell’articolo ...