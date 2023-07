Terra Amara | anticipazioni trama 27 luglio | Mujgan e Fikret | un' attrazione inaspettata

(Di mercoledì 26 luglio 2023)delladidella puntata in onda giovedì 27alle 14:10 circa su Canale 5.torna domani 272023, su Canale 5 alle 14:10 circa con una nuova puntata, qui troverete ledelladella puntata. La soap opera è ambientata. in Turchia negli anni settanta e ha già riscosso un grande successo quando è stata trasmessa per la prima volta da Atv con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista della serie, è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono pubblicate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi. Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di …

... Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.684.000 spettatori (21.5%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5:ha conquistato telespettatori (%); Canale 5: ...Nella puntata didel 27 luglio 2023 vedremo Demir che, in barba alle richieste della moglie, non solo non vuole divorziare ma non ha neanche intenzione di condividere Adnan con Yilmaz . L'imprenditore ...Spero che in tante altre parti della nostra amata ele cose possano realmente cambiare, anche guardando a questo splendido esempio', ha fatto eco un'altra. Tutti i fatti del giorno, ...

Terra Amara Anticipazioni 26 luglio 2023: Zuleyha ferisce a morte Demir! ComingSoon.it

Giovedì 27 luglio 2023 su Canale 5 va in onda una nuova puntata della soap opera turca Terra Amara: tutte le news sulla trama.Questa terza stagione di Terra Amara si sta facendo ogni giorno più sorprendente. Le anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che nelle prossime ...