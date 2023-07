TERRA AMARA | ANTICIPAZIONI PUNTATE 30 LUGLIO-4 AGOSTO 2023 | FEKELI È VITTIMA DI UN AGGUATO PER MANO DI DUE UOMINI ARMATI

(Di mercoledì 26 luglio 2023)e trame dal 30al 4, della soap turca in onda su Canale 5, dalla domenica al venerdì, alle ore 14:10. La storia dell’amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. PUNTATA DEL 30In ospedale, Zuleyha e Yilmaz incontrano Mujgan che, commossa, decide ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,, La Promessa , My Home My Destiny e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 26 luglio 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester ...... la puntata di oggi 26 luglio 26 Luglio Anticipazioni TV Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 26 luglio 26 Luglio Anticipazioni TV Anticipazioni, la puntata di oggi 26 luglio 26 ...... la puntata di oggi 26 luglio 26 Luglio Anticipazioni TV Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 26 luglio 26 Luglio Anticipazioni TV Anticipazioni, la puntata di oggi 26 luglio 26 ...

Terra Amara Anticipazioni 26 luglio 2023: Zuleyha ferisce a morte Demir! ComingSoon.it

Anche oggi, mercoledì 26 luglio, su Canale 5 alle ore 14,10 ci aspetta un nuovo episodio della celebre soap opera Terra amara, la serie turca che ...Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul ...