Teotino | «Inter | Balogun può solo migliorare! Non capisco una cosa»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’non vuole sbagliare sul mercato, specialmente per il reparto offensivo. Proprio in quest’ottica ha detto la sua Gianfrancoche non si spiega unain particolare. RAGIONAMENTI ? Gianfrancoha detto la sua sui profili che l’sta seguendo per l’attacco a Sky Sport: «Alvaro Morata è un attaccante già fatto.ha ancora margini di miglioramento e di progresso. Nonperché gli allenatori puntino sull’usato sicuro, invece di osare e andare sui profili più giovani. La stessavorrebbe Inzaghi. Ma perché? Per quanto riguarda la porta, un portiere serve per forza e nonperché l’ancora non lo abbia».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

A condurre Leo Di Bello, in studio Giancarloe Luca Marchetti. In attesa di conoscere il ... EMPOLI - FIORENTINA- MILAN JUVENTUS - TORINO LAZIO - ROMA NAPOLI - SALERNITANA d) in tutti i ...A condurre Leo Di Bello, in studio Giancarloe Luca Marchetti. Quando inizia la Serie A ... EMPOLI - FIORENTINA" MILAN JUVENTUS - TORINO LAZIO - ROMA NAPOLI " SALERNITANA In tutti i ...A condurre Leo Di Bello, in studio Giancarloe Luca Marchetti. In attesa di conoscere il ... EMPOLI - FIORENTINA- MILAN JUVENTUS - TORINO LAZIO - ROMA NAPOLI - SALERNITANA d) in tutti i ...

Teotino: «Sommer Gli mancano due doti per essere da Inter» Inter News 24

Torino, 25 luglio 2023 - Più che dai soliti tormentoni latinoamericani, il ritmo dell’estate 2023 sembra essere scandito dalle note di un valzer. Almeno quello del ...Il Derby d’Italia. Se già il campo, nel corso della storia del calcio, ha reso la rivalità tra Inter e Juventus una delle più accese dell’universo calcistico italiano, il calciomercato, specialmente n ...