Tentano il colpo in un centro scommesse e si danno alla fuga

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – I Carabinieri di Casalnuovo sono intervenuti in via Benevento 101 dove poco prima delle 5 della scorsa notte ignoti avevano forzato la serranda di ingresso di un. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i malviventi non abbiano rubato alcunché all’interno per poi fuggire dporta posteriore. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

