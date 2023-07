Temptation Island | Nikita Pelizon svela perché si è ritirata subito dal programma

(Di mercoledì 26 luglio 2023), intervistata tra le pagine di Novella 2000, ha parlato dei suoi progetti ed ha detto la sua anche sull’amore (dopo la recente “rottura” con Matteo Diamante)ndo un retroscena pure su(ha partecipato come tentatrice). “? Vi svelomi sono”, parlaSono entrata nella Casa del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo l'edizione estiva, a quanto pare,avrà anche la sua stagione invernale così come anticipato in più occasioni anche Raffaella Mennoia , storica autrice del programma.Winter, ecco chi potrebbe ...A quanto pare infatti ha seguito l'ultima edizione die le vacanze per lei slitteranno ancora. In vista di una stagione televisiva decisamente impegnativa, la signora di Canale5 è ...Martina Sebastiani, volto noto di, è in estasi con l'arrivo della sua adorabile bambina, Beatrice. Condividendo la dolce notizia sui social, l'ex partecipante del reality show ha ...

Pagelle Temptation Island 24 luglio: la farsa di Mirko e Perla QUOTIDIANO NAZIONALE

Secondo i rumor sebbene sia stata confermata a Uomini e Donne, Tina Cipollari avrebbe ricevuto l'ultimatum di Pier Silvio Berlusconi ...Temptation Island Winter, ecco chi potrebbe condurre l'edizione invernale dello storico programma di Maria De Filippi, il nome.