Temptation Island 2023 | ecco cos’hanno detto Francesca e Manuel dopo l’uscita

Si tratta diWinter , la versione invernale di: stesso format ma in una località di montagna, niente mare e spiaggia. Il programma è stato annunciato, anche se la ...I risultati sono clamorosi:- il 'programma delle corna' condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 - sta ottenendo un successo assoluto in termini di share. E insomma, del format ideato da Maria De Filippi (è ...La conduttrice si è concessa un pomeriggio di svago in Sardegna dove si trovava per registrare '' Maria De Filippi trascorre la sua prima estate sola con il figlio Gabriele , per la prima volta senza il marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso. In Sardegna ...

Ormai manca sempre meno alla fine di Temptation Island, estivo. Come annunciato dal palinsesto però, ci sarà anche la versione invernale del programma che sicuramente andrà in… Leggi ...Filippo Bisciglia fuori dalla conduzione di Temptation Island Winter La trasmissione sta volgendo al termine e i fan del programma si stanno già preparando per ...