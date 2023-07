Tavares su Panda | Euro 7 può ucciderla | Governo intervenga

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I numeri di Stellantis nel primo semestre 2023 sono buoni, ma il futuro produttivo in Italia preoccupa Carlos, CEO del Gruppo. In particolare lo standard7 , normativa attesa in vigore ...

" Se si continua a sostenere regolamenti che portano ad un aumento dei costi che portano un beneficio marginale all'ambiente , allora uccideremo Fiat".non ha usato le mezze parole in ...Bisogna inoltre combattere norme come l'Euro 7 che hanno un impatto marginale in termini ambientali, ma rischiano di uccidere modelli iconici come la". Per Stellantis, ha spiegato, "...Un'instabilità normativa, che mette a rischio la produzione nell'impianto campano dellaattualmente in commercio e al momento garantita fino al 2026. Se così non fosse però,ha ...

Euro 7 potrebbe uccidere Fiat Panda Tavares lancia l'allarme ClubAlfa.it

Il gruppo franco-italiano Stellantis archivia la prima metà del 2023 con ricavi per 98,4 miliardi di euro, il 12% in più dello stesso periodo 2022. I profitti sfiorano gli 11 miliardi, con un incremen ...TORINO - "L'Italia è uno dei tre Paesi d'origine di Stellantis, insieme a Francia e Stati Uniti. Ecco perché nei prossimi anni qui vogliamo produrre oltre un milione di auto e veicoli commerciali risp ...