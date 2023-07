Tarquinia | un weekend di musica al Parco delle Mura

(Di mercoledì 26 luglio 2023)– Ancora un fine settimana con le originali proposteli del festival Paesaggi dell’Arte 2023, di nuovo nella fresca ed evocativa cornice del, con due concerti che potrebbero rivelarsi sorprendenti per alcuni aspetti e particolarmente avventurosi nella loro esplorazione sonora di territori acustici incogniti, anche attraverso l’impiego di un complesso supporto tecnologico che ne moltiplica le possibilità timbriche e le articolazioni ritmiche. Il primo progetto, stimolato e sostenuto dal festival, sarà presentato venerdì 28 luglio alle ore 21.30. Basato sull’interazione artistica in corso tra Paolo Angeli, con chitarra sarda preparata ed elettronica, e Alessandro D’Alessandro, con organetto preparato ed elettronica. Il loro dialogole, introdotto da ...

