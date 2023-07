Tapparelle bucate dalla grandine | come ripararle e soluzioni alternative

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il maltempo sempre più frequentemente colpisce le nostre città, causando gravi disagi e talvolta persino danni a persone e oggetti. La, in particolar modo, è davvero tremenda: chicchi ghiacciati grandipalline da tennis sono in grado di distruggere tutto quello su cui si scagliano. Autocarrozzeria bozzata e vetri infranti sono sicuramente i primi segnali di una terribile grandinata, ma a volte anche le abitazioni possono subire danneggiamenti. È il caso delle, che spesso sono in plastica o PVC e quindi si rovinano con molta facilità. Se laha bozzato o addirittura bucato le vostre, cosa si può fare? Lasciarle così è impossibile: non è soltanto una questione estetica (che pure ha la sua importanza), bensì funzionale. Può infatti ...