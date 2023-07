Takeshi' s Castle è tornato!

Certe cose se le possono inventare solo in Oriente. Cose tipo la leggendaria's, diventata in Italia Mai dire Banzai , o come Zombieverso , una serie d'intrattenimento davvero inedita che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 8 agosto : un reality - ...'sJapan (25 luglio 2023) Oltre 1000 candidati, di cui 300 selezionati per partecipare al programma, animeranno'sJapan , girato nella stessa location dello show ..., Stagione 8 (14 luglio) Docuserie e Intrattenimento'sJapan , Stagione 1 (25 luglio) Anime Gintama , Stagione 7 (14 luglio) Per i più piccoli Batman: The Brave and the Bold , Stagione ...

Takeshi’s Castle, da Mai Dire Banzai al reboot targato Amazon: il ritorno di Takeshi Kitano Tech Princess

Takeshi Kitano tornerà a vestire i panni del Conte Takeshi anche nel nuovo reboot dello show per Prime Video. Il nuovo format, rinominato Takeshi’s Castle Japan, debutterà sulla piattaforma targata ...Takeshi's Castle is reportedly making a comeback, fans demanded Jaaved Jaaferi as a voice actor. The actor-dancer now reacts.