Tabellone Wta Amburgo 2023 | Vekic prima favorita | Paolini e Trevisan ai nastri di partenza

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ildel WTA 250 di, con Jasminee Martinaa caccia di un buon risultato. Lasarà la quarta forza del torneo tedesco, mentre Martina – scesa in classifica negli ultimi mesi – dovrà provare a fare un buon risultato senza far parte del seeding. Il sorteggio senza dubbio è stato migliore rispetto quanto accaduto a Palermo, quando è dovuta scendere in campo all’esordio contro laKasatkina. Di seguito ilcompleto, che vede Donnacome numero uno. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE WTA 250SECONDO TURNO (WC) Noha Akugue b. Hunter 0-6 7-6(2) 6-4b. ...

...Cocciaretto ha sconfitto in tre set Julia Riera e si è qualificata per i quarti di finale del... MONTEPREMI E PRIZE MONEYPROGRAMMA E COPERTURA TV CRONACA - Primo set dominato dall'azzurra,...Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... ore 13:40, diretta TV SuperTennis, streaming SuperTennix250 Losanna, primo turno. Bronzetti - Zidansek, ore 12:35, diretta TV SuperTennis, streaming SuperTennix Ilmaschile US Open ...

WTA Varsavia, il tabellone: Swiatek numero 1 del seeding. Al via Giorgi e Stefanini Ubitennis

Continua la corsa della testa di serie numero 2 nella rassegna svizzera: per un posto in semifinale sarà sfida con la russa Elina Avanesyan ...Al suo posto entrerà per la prima volta nel tabellone canadese la ceca Linda Noskova, diciottenne numero 59 al mondo ...