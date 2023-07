A questo punto ilgira solo più dalla parte dei gialloneri trainati da uno straripante ... Martedì 25 luglio ore 18 a Castell'Alfero spareggio Cinaglio - Grillano per laItalia... Ubitennis può confermare il torneo si terrà a Jeddah subito dopo le finali diDavis . ... (Riccardo Zorzi) Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... che per la prima volta disputerà questo evento grazie ad una wild card per ilprincipale ... Non si possono dimenticare inoltre le due finali diDavis a cui ha condotto la nazionale ...

Tabellone Coppa Italia 2023/2024: date, turni, gare e risultati Calcio News 24

Comincia nel migliore dei modi il mondiale di scherma di Milano: due medaglie per Alberta Santuccio e Mara Navarria nella spada femminile.A Rete 8, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato di Coppa Italia: “Il 6 agosto debutteremo in Coppa di A e B ...