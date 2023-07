Svolta Serie A | i calciatori britannici diventano comunitari | si scatena il mercato

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023)importante nel regolamento dellaA. Il Coni ha dato l’ok alla FIGC per un’importante modifica del regolamento sul tesseramento deiextra-. A partire da oggi, quindi già con la nuova stagione 2023-2024, idi nazionalità britannica sono considerati, come già accadeva per gli svizzeri. Una novità importante in grado di cambiare diverse dinamiche delin entrata dei club diA che potrebbero ritrovarsi uno slot in più da spendere per un extrao, poter acquistare un nuovo calciatore senza occupare uno dei due slot e ritrovarsi qualche calciatoreo in più in rosa utile nei discorsi liste. Come cambia ildella ...