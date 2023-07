Supercelle | il vero motivo del maltempo al Nord

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilè in preda al caos e ilnei giorni scorsi ha causato un numero impressionante di danni. Violenti temporali, piogge bibliche, chicchi di grandine grossi come palle da tennis, e fortissime raffiche di vento si sono abbattute su tutto il settentrione. Ma che cosa è successo esattamente? Non è un caso che L'articolo proviene da Il Difforme.

Il contrasto tra le due masse d'aria ha provocato la le famose '' temporalesche come ... Insomma sul fronte termico sarà 'une proprio ribaltone'. Da giovedì 27 luglio avremo 'bel tempo ...Innanzitutto, però, occorre precisare che se èche lesono sempre esistite, le ondate di calore e soprattutto e l'aumento delle temperature del mare hanno causato l'intensificarsi di ...Une proprio record, difficile da reperire negli archivi meteo nazionali. Quello che è ... E questo ha differenziato il fenomeno dalle cosiddettetemporalesche che, solitamente, agiscono ...

Cosa sono le Supercelle, come si formano e quali sono le zone più ... Money.it

Circa le precipitazioni e i temporali, Sottocorona spiega: “I fenomeni estremi come le supercelle e i downburst sono noti da ... ‘Avete visto Non è vero niente’. Non è così. Il fatto che questi ...In Lombardia, a qualche ora dall’ultimo violento nubifragio, si fa la conta dei danni: secondo Regione ammontano a 100 milioni di euro ...