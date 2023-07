Superbonus | maxi sequestro a due società per truffa ai danni dello Stato

Leggi Anche, nuova scadenza per villette fino al 30/9 'Abbiamo operato in piena legittimità' - 'Le notizie di stampa fanno riferimento a opere ultimate - scrive la Efficienti Building Spa ...Laviano . Un'altra operazione contro le presunte truffe sui bonus edilizi e, in particolare, per il110%. Guardia di Finanza e Carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro - disposto dal gip su richiesta della procura - per un importo di ......giorni al ministero dell'economia dove alla presenza dell'associazione Esodati delè ...situazioni dei crediti incagliati che secondo le stime dell'associazione delle "vittime" della...

Truffa sul superbonus, maxi sequestro a un'azienda di Bernalda RaiNews

StampaTruffa sul “Superbonus 110%” nei guai due società che avrebbero dovuto “rimettere a nuovo” le proprietà immobiliari del Comune di Laviano: sequestro da 40milioni di euro. Nel mirino gli interven ...La Guardia di Finanza e i Carabinieri dei Comandi provinciali di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, per un importo.