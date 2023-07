Suicidio assistito | continua la battaglia della perugina Laura Santi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Non abbiamo inventato nulla. C’è una legge, c’è una sentenzaCorte costituzionale del 2019. E noi in Veneto ci siamo limitati a rispettarla”. Così Luca Zaia, presidenteRegione Veneto, commenta ildi Gloria, trevigiana di 78 anni, che si è fatta accompagnare alla morte domenica scorsa, in casa, vicino a Treviso. Il presidente precisa che non si tratta di essere a favoreprocedura o contro: “È doveroso rispettare le idee di tutti. Però è pur vero che prima viene la libertà del singolo, del paziente che si vede costretto in alcuni estremi casi a chiedere la somministrazione di questi farmaci. E io penso che non decidere per non immischiarsi in questi fatti, non essere coinvolti, vuol dire stare nel posto sbagliato. Noi siamo chiamati a rispettare i cittadini, le ...

Non ultima, quella che ha portato la sua corregionale, Gloria, a ricevere il farmaco proprio dal Veneto, la prima in Italia, per morire attraverso la pratica del. E dopo due giorni ...È la seconda volta che si celebra sotto i riflettori un, dopo la vicenda marchigiana di Mario; ma è la prima volta che il veleno e la strumentazione sono forniti dalla pubblica amministrazione. (Il giurista Giuseppe Anzani). Leggi su ...Due giorni fa per la prima volta in Italia a una paziente che aveva ottenuto il via libera per ilsono stati forniti, farmaco e strumentazione . Come ha sottolineato Marco Cappato : 'È tema in cui non valgono i recinti dei partiti , l'aiuto è arrivato nella regione guidata dal ...

Suicidio assistito in Veneto, è morta "Gloria": 78enne malata oncologica, è il secondo caso in Italia TGCOM

Ha tentato il suicidio a pochi giorni dalla morte di suo padre, nello stesso punto dove aveva perso la vita. Una ragazza di 14 anni ha tentato di annegarsi in mare, ..."Nessun atto di eroismo ma una risposta civile ad una cittadina che chiedeva di poter gestire il suo fine vita in modo libero e consapevole" ...