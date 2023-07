Su e giù per le storie fino al 31 luglio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Da metà maggioal 31, “Su e giù per le” sta realizzando un fitto calendario diappuntamenti dedicati alla lettura e rivolti a bambini e bambine, ragazzi e ragazze nella fascia dietà 0-18 dei quartieri San Domenico, Villaggio del Sole e Rizzi di Udine. Il progetto “Su e giù per le”, giunto alla sua seconda edizione, intende promuovere il piaceredella lettura nei quartieri residenziali e popolari della città per avvicinare i più giovani allee ailibri di qualità, per creare esperienze condivise e occasioni di apprendimento e crescita.“Su e giù per le” rientra nel più ampio contenitore di LeggiAMO 0-18 “Nessuno escluso”, chepropone iniziative di promozione della lettura nei contesti geografici più fragili a livello sociale eculturale. L’obiettivo ...